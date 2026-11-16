1636 транзакцій без жодної юрособи: у ВАКС розповіли, як збирали заставу за генерала СБУ Дуку

Як повідомили виданню NV у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, запобіжний захід посадовцю обрали в межах розслідування НАБУ та САП "Карфаген".

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Джерела збору та реакція захисту

Зауважимо, що суд постановив відправити фігуранта під варту пізно ввечері 6 листопада, проте вже вранці 13 листопада вся сума надійшла на рахунки установи.

Того ж дня підозрюваний вийшов зі слідчого ізолятора. Біля виходу з пенітенціарної установи його з оплесками зустрічали люди у військовій формі.

Напередодні звільнення генерала джерела видання Українська правда зазначали, що серед працівників спецслужби поширювали повідомлення із закликом допомогти фінансово. У розсилках зазначали банківські реквізити ВАКС і номер справи.

За даними журналістів, кошти пропонували перераховувати співробітникам Головного управління Д та контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Оперативники нібито мали сплачувати по 50 тисяч гривень, а керівники підрозділів та їхні заступники – по 150 тисяч гривень зі звітуванням скриншотами керівництву.

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Водночас адвокат Дуки Юрій Сухов в етері "Радіо Свобода" заперечив будь-який примус і наголосив на добровільності допомоги колег. Захисник підкреслив, що співробітники центрального апарату спочатку планували внести заставу самостійно, але згодом підключилися регіони.

Працівники центрального апарату збиралися внести за нього заставу. Але коли було прийнято рішення, коли воно вже було оголошено, наступного дня я дізнався, що почали дзвонити з регіонів і казати, що "ми теж хочемо взяти участь"– заявив захисник.

У самій Службі безпеки України журналістські запити з проханням прокоментувати кампанію збору грошей та нинішній статус посадовця проігнорували.

Претензії до антикорупціонерів і виклик до Ради

Опинившись на волі, фігурант публічно заявив, що володіє доказами корупційних дій усередині НАБУ, та виступив за створення відповідної тимчасової слідчої комісії у парламенті. На цю заяву відреагував нардеп Олексій Гончаренко, який очолює ТСК щодо порушень у сфері оборони та антикорупційного законодавства під час воєнного стану.

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Парламентар викликав генерала на засідання профільної комісії Верховної Ради для надання свідчень, і підозрюваний прийняв це запрошення.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, станом на ранок 12 листопада за фігуранта внесли 59,8 мільйона гривень, а збір тривав із середньою швидкістю близько 11 мільйонів гривень на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронця затримали на початку листопада під час викриття злочинної організації, яку слідство підозрює у прикритті шахрайських колцентрів і нелегальних бізнес-структур.