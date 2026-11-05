Суд избрал меру пресечения должностному лицу Нацполиции Ценову по делу "Карфаген"

Суд арестовал первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова на 60 суток. Фигурант дела "Карфаген" получил альтернативу в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Каковы подробности?

Суд избрал меру пресечения, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Прокуроры настаивали на изоляции фигуранта с возможностью залога в 20 миллионов гривен.

По версии детективов, первый заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции непосредственно обеспечивал прикрытие деятельности мошеннических колл-центров. На обнародованных НАБУ видеоматериалах чиновник упоминается под кодовым прозвищем "Прайс".

Заметим, во время обысков у Ценова было найдено 45 тысяч долларов. По данным прокурора САП, криптокошельки, через которые ему переводили средства, существовали всего 1 – 2 дня.



По версии обвинения, организаторы преступной группы "Криминал" Осипов и "Мексиканец" Буркин привлекли Ценова для прикрытия работы нелегальных колцентров. Они передавали ему адреса, по которым подразделение полиции не проводило следственных действий.

Защита просила о более мягкой мере пресечения

Адвокат подозреваемого просил суд применить домашний арест с залогом в размере более 998 тысяч гривен. Владимир Ценов полностью поддержал аргументы своего защитника и настаивал на смягчении условий содержания.

4 ноября в НАБУ и САП заявили, что в ходе операции "Карфаген" разоблачили преступную группу, причастную к защите сети мошеннических колл-центров. Тогда же подозрение по делу официально было предъявлено пяти участникам схемы.

Что известно о расследовании схемы

Напомним, ранее мы писали, что в рамках расследования дела "Карфаген" ВАКС оставил под стражей прокурора Сергея Кропиву, снизив сумму залога до 93 миллионов гривен.

По данным следствия, прокурор возглавлял группировку сотрудников правоохранительных органов, которая защищала мошеннический колл-центровый бизнес и легализовала полученные доходы.