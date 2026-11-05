"Полный бред" и угрозы армией: ВАКС арестовал "Боксера" по делу "Карфаген"

5 ноября Высший антикоррупционный суд поместил под стражу без залога фигуранта дела "Карфаген" Виталия Рыбалко, известного под прозвищем "Боксер". Арест продлится до 2 января 2027 года по подозрению в силовых расправах и пытках.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, соответствующее решение принял следственный судья ВАКС Виктор Маслов, удовлетворив ходатайство прокурора о безальтернативном аресте.

Каковы подробности?

Следствие НАБУ утверждает, что подозреваемый был непосредственным подчиненным Андрея "Криминала" Осипова и отвечал за выполнение грязной работы.

Его считают одним из ключевых исполнителей силовых преступлений группировки, которая занималась защитой и крышеванием мошеннических колл-центров.

Правоохранители также подозревают мужчину в участии в преступной организации и пытках. В частности, по данным детективов, он был одним из трех нападавших, которые жестоко избили потерпевшего на видеозаписи, ранее обнародованной антикоррупционным бюро.

Утечки фотографий из спецслужб и позиция обвинения

Во время судебного заседания прокурор САП сообщил, что координатор схемы Осипов пересылал Рыбалко фотографии автомобиля потерпевшего. Эти данные из системы "Безопасный город" он предварительно получил от сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В свою очередь, сторона защиты опровергала все обвинения и просила суд полностью отказать в аресте. Адвокат подчеркивал, что доказательства не являются убедительными, обнародованная переписка между фигурантами якобы искажена, а человека на видеозаписи избиения невозможно идентифицировать.

Сам Рыбалко эмоционально отвергал любую причастность к инкриминируемым ему действиям и призвал суд разобраться в ситуации.

"Полный бред", – заявил подозреваемый во время заседания и добавил, что мобилизуется в ряды ВСУ, если судебный процесс будут затягивать.

Другие уголовные дела против фигуранта

Текущее расследование – не единственный уголовный эпизод, в котором фигурирует задержанный исполнитель. Сейчас в Шевченковском суде Киева рассматривается другое дело против него по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы людей.

Кроме того, правоохранительные органы ведут в отношении Рыбалко еще одно досудебное расследование, в рамках которого ему вменяются признаки грабежа, вымогательства денег и мошенничества.