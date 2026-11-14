Генерала СБУ Дуку вызывают на заседание ВСК Верховной Рады

Генерал СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген", недавно вышел из СИЗО под залог. Теперь его вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом 14 ноября сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко в Telegram.

Зачем Дуку пригласили на заседание временной следственной комиссии?

По его словам, Дуку пригласили на заседание комиссии, которое состоится 18 ноября в 13:00.

Официальное приглашение ему пришлют в понедельник.

Гончаренко отметил, что после освобождения из-под стражи генерал сам выразил желание прийти в парламент и изложить свою версию событий.

Напомним, 13 ноября генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога.

По данным источников"Украинской правды", для внесения залога за генерала было осуществлено 1612 платежей и собрана сумма, превышающая сумму, требуемую судом.

Издание также сообщало, что в регионах сотрудников СБУ якобы заставляли переводить деньги на залог Дуке.

После освобождения Дука заявил, что будет призывать депутатов создать отдельную ВСК для расследования коррупции в НАБУ.

Что этому предшествовало?

НАБУ и САП подозревают пятерых человек в причастности к преступной организации, среди них – генерал СБУ Сергей Дука.

По версии следствия, участники организации систематически платили взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов ранее заявлял, что во время обысков Дука угрожал детективам пистолетом, а также разбивал технику молотком. В то же время сотрудники спецподразделения "Альфа" якобы пытались его эвакуировать.

6 ноября Высший антикоррупционный суд поместил генерала под стражу с возможностью выхода под залог в размере 65 миллионов гривен.