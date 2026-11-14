Генерала СБУ Дуку викликають на засідання ТСК Верховної Ради

Про це 14 листопада повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко в телеграмі.

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Навіщо Дуку запросили на засідання ТСК?

За його словами, Дуку запросили на засідання комісії, яке відбудеться 18 листопада о 13:00.

Офіційне запрошення йому надішлють у понеділок.

Гончаренко зазначив, що після звільнення з-під варти генерал сам висловив бажання прийти до парламенту та розповісти свою версію подій.

Нагадаємо, 13 листопада генерал СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави.

За даними джерел "Української правди", для внесення застави за генерала здійснили 1612 платежів і зібрали навіть більшу суму, ніж вимагав суд.

Видання також повідомляло, що в регіонах співробітників СБУ нібито змушували переказувати гроші на заставу Дуці.

Після звільнення Дука заявив, що закликатиме депутатів створити окрему ТСК для розслідування корупції в НАБУ.

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Що передувало?

НАБУ і САП підозрюють п'ятьох осіб у причетності до злочинної організації, серед них – генерал СБУ Сергій Дука.

За версією слідства, учасники організації систематично платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов раніше заявляв, що під час обшуків Дука погрожував детективам пістолетом і розбивав техніку молотком. Водночас співробітники спецпідрозділу "Альфа" нібито намагалися його евакуювати.

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерала під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі 65 мільйонів гривень.