В ВАКС рассматривалось ходатайство об отводе прокурора и детектива по делу Кауфмана

Вчера, 11 ноября, Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство по отводу прокурора и детектива по делу о завладении аэропортом "Одесса".

Об этом заявила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская, сообщает 24 Канал.

Раньше Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога Кауфмана по делу одесского аэропорта

Отмечается, что заседание проводил судья Федоров, а не судья Шкодин, как и раньше.

Это то же производство, то же дело по поводу циничного и резонансного захвата аэропорта "Одесса" подозреваемым Кауфманом и другими подозреваемыми. Судья Федоров – это тот судья, который обычно рассматривает это дело. На сколько я понимаю, господин Ярослав Шкодин рассматривал одно из ходатайств или несколько ходатайств из-за того, что судья Федоров был в отпуске или на больничном,

– рассказала она.

Комментарий Ольги Гутовской перед заседанием ВАКС по делу Бориса Кауфмана: смотрите видео

По словам Гутовской, 11 ноября рассматривалось ходатайство об отводе детектива и прокурора.

"Это так называемая политика затягивания процесса и для подозреваемых это терапия отчаяния. У них не осталось ходов, кроме как тянуть время. Мы пристально следим за процессом. Не только, потому что это резонансное дело, но и поэтому я являюсь свидетелем в этом производстве. Кроме того, у нас есть свой процесс "WWRT против Кауфмана" по делу о многомиллионном мошенничестве в Лондоне. Надеемся получить ответы на часть вопросов относительно коррупционных активностей подозреваемого Кауфмана. вопросами, которые у нас есть в Лондоне", – добавила она.

Пока Гутовская, происходят еще какие-то следственные действия.

Будет, наверное, попытка экстрадиции Костусева, бывшего мэра Одессы, много лет живущего в Англии. Мы смотрим на этот эпизод относительно Костусева в контексте того, можем ли мы использовать наши мощности в Англии и чем-то помочь в его экстрадиции… Что касается самого Кауфмана, то, к сожалению, или к счастью, он оплатил залог в увеличенном размере. То есть определение Шкодина было обжаловано относительно уменьшения залога. Залог был увеличен снова. Это колоссальные суммы. Если не ошибаюсь, около 200 миллионов гривен,

– рассказала она.

Гутовская напомнила, что процессуальные нормы украинского законодательства позволяют применять различные санкции за сознательное затягивание судебного процесса подозреваемыми или адвокатами.

Есть соответствующие нормы не только неписаные этические, но и прямые нормы процессуального законодательства. Они предполагают, что такие действия – это недопустимо. Мне кажется, что сторона обвинения тоже за этим будет следить и посмотрим, какие они будут совершать действия. Как общественные, я как свидетельница, мы можем только высказываться, обращать внимание на те или иные вещи. А соответствующие процессуальные шаги может предпринимать сторона обвинения,

– подытожила она.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен, а также доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, нанесенный преступлением, составляет более 2,5 миллиарда гривен за период 2012 – 2022 годов.

Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе экс-мер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.