Ранее ВАКС покинул Кауфмана под стражей с залогом 230 миллионов гривен. 26 октября 2023 года ему изменили меру пресечения по содержанию под стражей на залог в 150 миллионов гривен. Расследование дела осуществляет группа детективов НАБУ под руководством Станислава Бравермана, отмечают корреспонденты.

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Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога Кауфмана: что известно

Апелляционная палата отменила определение следственного судьи ВАКС от 26 октября 2023 года, а также удовлетворила апелляционную жалобу прокурора частично. Размер залога увеличили до 180 миллионов гривен.

Применить к подозреваемому Кауфману Борису меру пресечения в виде залога в размере 180 миллионов гривен,

– сказал судья.

Также Кауфмана обязали сдать паспорта для выезда за границу, не покидать Одессу, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить сроком до 22 января 2024,

– отметил судья.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 миллиарда гривен в течение 2012 – 2022 год.

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Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе эксмер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская ранее заявляла, что защита Кауфмана пытается затянуть судебный процесс. По ее словам, у них не осталось никаких шансов на честную победу, поэтому используются меры процессуального затягивания процесса.