Раніше ВАКС залишив Кауфмана під вартою з заставою у 230 мільйонів гривень. 26 жовтня 2023 року йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у 150 мільйонів гривень. Розслідування справи здійснює група детективів НАБУ під керівництвом Станіслава Бравермана, зазначають кореспонденти.

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Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави Кауфману: що відомо

Апеляційна палата скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 26 жовтня 2023 року, а також задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково. Розмір застави збільшили до 180 мільйонів гривень.

Застосувати до підозрюваного Кауфмана Бориса запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 180 мільйонів гривень,

– сказав суддя.

Також Кауфмана зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, не залишати Одесу, прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду і не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити строком до 22 січня 2024 року,

– зазначив суддя.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень і доходом від його діяльності. Згідно із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 мільярда гривень протягом 2012 – 2022 років.

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Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

Директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська раніше заявляла, що захист Кауфмана намагається затягнути судовий процес. За її словами, у них не залишилося ніяких шансів на чесну перемогу, тому використовуються заходи процесуального затягування процесу.