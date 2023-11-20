Це може бути спробою затягнути процес. Детальніше про це розповіли прокурор САП Станіслав Броневицький та директорка і мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

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Захист Куфмана подав заяву про відвід прокурора та детектива у справі

Прокурор САП Станіслав Броневицький прокоментував журналістам, що ніякого рішення у справі не вдалося отримати. Річ у тім, що суд мав розглянути апеляційну скаргу сторони обвинувачення на рішення суду першої інстанції щодо приводу продовження строку тримання під вартою Кауфмана.

Однак, на практиці засідання не відбулося. За 5 хвилин до закінчення робочого часу до ВАКС потрапила заява про відвід детектива та прокурора у справі.

Про це, за словами Бронневицького, оголосив головуючий у колегії. "Справу призначено на 21 листопада – це вівторок – о 14 годині продовжимо відповідно розгляд. Сторона обвинувачення трактує подання такої заяви про відвід як просто спробу сторони захисту затягнути судовий розгляд, про що мною сьогодні було оголошено під час судового засідання", – зазначив прокурор.

Не можу коментувати зміст самої заяви та своє ставлення до того, що викладено у заяві. Залишу це на розсуд та розгляд слідчого судді, який безпосередньо розглядатиме цю заяву,

– додав він.

Крім того, директорка та мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська підкреслила – ситуація виглядає так, що сторона захисту у безвиході.

"Дійсно, в них не залишилося ніяких шансів на якісь чесні перемоги. І тому використовуються заходи процесуального затягування процесу. Показово, що і прокурор, і пан детектив відмовилися потиснути руку пану Кауфману, коли він підійшов до них, скажімо, по-панібратськи в ході судового засідання. Здається, що це дуже важливо, дотримуватися норм професійної етики та обирати правильні механізми взаємодії", – розповіла Гутовська.

Ми пильно слідкуватимемо за розвитком справи наступного тижня та ми наполягатимемо на тому, щоб державі та місту Одеса було компенсовано усі збитки. В нас паралельно йде свій процес WWRT проти Кауфмана на Британських Віргінських Островах та в Таємній раді Його Величності в Лондоні",

– наголосила юристка.

На думку Ольги Гутовської, зміна якогось конкретного детектива чи прокурора ніяк не вплине на справу. Та й підстав для такого відводу немає.

"Якби у сторони захисту дійсно була сильна позиція, якби в них були спростування доказів, зібраних стороною обвинувачення, то не було б необхідності застосовувати ці механізми процесуального затягування", – констатувала вона.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили злочинне угрупування, що заволоділо майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень, а також доходом від його діяльності. За висновками експертів, збитки, спричинені цим злочином для країни та міста Одеси зокрема, становлять понад 2,5 мільярди гривень за період з 2021 по 2022 рік включно.