Про це заявила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська, інформує 24 Канал.

Раніше Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави Кауфману у справі одеського аеропорту

Зазначається, що засідання проводив суддя Федоров, а не суддя Шкодін, як раніше.

Це те саме провадження, та сама справа щодо цинічного і резонансного захоплення аеропорту "Одеса" підозрюваним Кауфманом та іншими підозрюваними. Суддя Федоров це той суддя, який зазвичай розглядає цю справу. На скільки я розумію, пан Ярослав Шкодін розглядав одне з клопотань, чи кілька клопотань через те, що суддя Федоров був у відпустці чи на лікарняному,

– розповіла вона.

Коментар Ольги Гутовської перед засіданням ВАКС по справі Бориса Кауфмана: дивіться відео

За словами Гутовської, 11 листопада розглядалося клопотання про відвід детектива і прокурора.

"Це так звана політика затягування процесу і для підозрюваних це терапія відчаю. У них не залишилося ходів, окрім як тягнути час. Ми пильно слідкуємо за процесом. Не тільки, тому що це резонансна справа, але й тому я є свідком у цьому провадженні. Мені цікаво, хочеться бути в курсі, що відбувається. Окрім того, у нас є свій процес "WWRT проти Кауфмана" у справі про багатомільйонне шахрайство у Лондоні. Сподіваємося отримати відповіді на частину запитань щодо корупційних активностей підозрюваного Кауфмана. Ці питання частково переплітаються із тими питаннями, які у нас є в Лондоні", – додала вона.

Наразі, зазначила Гутовська, відбуваються ще якісь слідчі дії.

Буде, напевно, спроба екстрадиції Костусєва, колишнього мера Одеси, який багато років живе в Англії. Ми дивимося на цей епізод щодо Костусєва в контексті того, чи ми можемо використати наші потужності в Англії і чимось допомогти в його екстрадиції… Щодо самого Кауфмана, то, на жаль чи на щастя, він сплатив заставу у збільшеному розмірі. Тобто ухвала Шкодіна була оскаржена щодо зменшення застави. Заставу було збільшено знову. Це колосальні суми. Якщо не помиляюсь, близько 200 мільйона гривень,

– розповіла вона.

Гутовська нагадала, що процесуальні норми українського законодавства дозволяють застосовувати різноманітні санкції за свідоме затягування судового процесу підозрюваними чи адвокатами.

Існують відповідні норми не лише неписані етичні, але й прямі норми процесуального законодавства. Вони передбачають, що такі дії – це неприпустимо. Мені видається, що сторона обвинувачення теж за цим слідкуватиме і подивимося, які вони вчинятимуть дії. Як громадські, я як свідок, ми можемо лише висловлюватися, звертати увагу на ті чи інші речі. А відповідні процесуальні кроки може вчиняти сторона обвинувачення,

– підсумувала вона.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйона гривень, а також доходом від його діяльності. Згідно із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 мільярди гривень за період 2012 – 2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.