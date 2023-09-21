Судья ВАКС проигнорировал ходатайство об аресте активов Коломойского: как он может оправдываться

Идет судебный процесс по делу Коломойского. Стало известно, что судья ВАКС Ткаченко отказался рассматривать ходатайство об аресте активов олигарха на миллиарды гривен.

Вообще Игорю Коломойскому было сообщено о трех подозрениях с начала сентября по состоянию на 21 число. Судьей по одному из дел является судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко. Именно его действия всколыхнули антикоррупционное сообщество.

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ВАКС проигнорировал ходатайство об аресте активов Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро подало ходатайство об аресте активов бизнесмена, однако судья Ткаченко отказался его рассматривать.

Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 миллиардов гривен, а также почти 1 000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов,

– написали в ЦПК.

Кроме того, там отметили, что арест на активы потребовался для обеспечения возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора суда, который мог быть подан в суд в будущем.

Активы Коломойского уже арестовывали, но всего на 48 часов. Решение о полном аресте должен был как раз принять судья Ткаченко, однако он в течение 10 дней игнорировал ходатайство, закрыв дело.

Пока нет официальных разъяснений, почему судья ВАКС поступил так, однако аналитики предполагают, что это он может объяснить "правками Лозового" – то есть якобы окончанием сроков расследования.

Скандальное решение судьи Ткаченко относительно Лугового

Следует упомянуть, что 9 сентября этот судья ВАКС освободил из-под стражи Ярослава Лугового, объяснив это как раз окончание сроков расследования. Заметим, что Луговой подозреваем по делу Коломойского на 9,2 миллиарда гривен и был директором департамента межбанковского дилинга.

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По словам экспертов, Ткаченко неоднократно ошибочно применил закон. Кроме того, своими действиями, как пишут аналитики, он намекает, что производству по Коломойскому конец и его нужно закрывать.