Дело Куницкого: суд не увидел конфликта интересов в действиях "слуги народа"

Печерский районный суд Киева закрыл производство в отношении нардепа Александра Куницкого. Суд не увидел в действиях "слуги народа" административного правонарушения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении нардепа составило 2 админпротокола из-за вероятного конфликта интересов. Речь идет об официальных депутатских обращениях в различные учреждения по вопросам, "которые представляли его частный интерес".

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Суд закрыл производство в отношении Куницкого

После проверки НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес":

Государственное бюро расследований

"ДТЭК Киевские электросети".

В расследовании "Схемы" рассказывали, как Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами, а именно – харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающиеся импортом электрокаров из-за границы и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Обращение к "ДТЭК Киевские электросети": что постановил суд

В постановлении судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой от 11 июня, текст которого был опубликован позже, говорится – "производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 172-7 КУоАП закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

По информации журналистов, одно депутатское обращение он отправил в "ДТЭК Киевские электросети" (компанию, которая отвечает за все электросети и подключение к ним в столице). Согласно заключению НАПК, обращения отправлял, находясь в условиях реального конфликта интересов.

Он как нардеп интересовался, можно ли установить электрозарядную станцию возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру.

К депутатскому обращению Куницкий добавил техпаспорт на зарядное устройство производства Харьковского ЧП "Автоэнтерпрайз".

НАПК говорит, что я отправил этот запрос для того, чтобы улучшить положение своей семьи, потому что я использую электроавто, как и моя жена... Но на сегодняшнее время нет никакой законной процедуры, которая имеет регламент, как ее (электрозарядную станцию – 24) установить,

– рассказал сам Куницкий.

Он добавил, что после ответа подал законопроект, который должен был это урегулировать, "чтобы любой человек мог в нормальном законном русле установить зарядное устройство".

Печерский суд признал, что нардеп имел не "частный интерес", а действовал как депутат.

Обращение в ГБР

По информации журналистов, в сентябре 2019 года Куницкий жаловался на действия прокуроров Генпрокуратуры и следователей Государственной фискальной службы, которые расследовали уклонение от уплаты налогов группой компаний "Автоэнтерпрайз" и помощником нардепа Дмитрием Никоновым.

На следующий день ГБР открыло уголовное дело против налоговиков, заподозривших "Автоэнтерпрайз" в финансовых махинациях по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности.

Куницкий объяснил, что это обращение он направил "после просьбы коллектива предприятия для проверки информации относительно произвола правоохранителей и регулирования ведения хозяйственной деятельности".

Нардеп отметил, что "Автоэнтерпрайз" находится по адресу, который входит в мажоритарный округ, по которому он и избирался в парламент.

Судом установлено, что депутатское обращение... в ГБР было обусловлено необходимостью защиты интересов избирателей, осуществлялось в пределах его полномочий как нардепа,

– говорится в постановлении суда.

Так, суд не увидел противоречия между частным интересом и служебными полномочиями.

Реакция Офиса генпрокурора

"Законом не предусмотрено обжалование прокуратурой решений по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в частности, нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", – пояснили в Офисе генпрокурора.

В 2020 году стало известно о том, что детективы НАБУ начали досудебное расследование в отношении Куницкого по статье 368 Уголовного кодекса Украины – "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды".

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