Національне агентство з питань запобігання корупції щодо нардепа склало 2 адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів. Мовиться про офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес".
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Суд закрив провадження щодо Куницького
Після перевірки НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес":
- до Державного бюро розслідувань
- та "ДТЕК Київські електромережі".
У розслідуванні "Схеми" розповідали, як Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками, а саме – харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.
Звернення до "ДТЕК Київські електромережі": що постановив суд
У постанові судді Печерського районного суду Крістіни Константінової від 11 червня, текст якої був опублікований пізніше, мовиться – "провадження у справі про адміністративне правопорушення за частини 2 статті 172-7 КУпАП закрити у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".
Він як нардеп цікавився, чи можна встановити електрозарядну станцію біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру.
До депутатського звернення Куницький додав техпаспорт на зарядний пристрій виробництва харківського ПП "Автоентерпрайз".
НАЗК каже, що я відправив цей запит для того, щоб поліпшити стан своєї сім’ї, тому що я використовую електроавтівку, як і моя дружина… Але на сьогоднішній час немає ніякої законної процедури, яка має регламент, як її (електрозарядну станцію – 24 канал) встановити,
– розповів сам Куницький.
Він додав, що після відповіді подав законопроєкт, яким я мав це врегулювати, "щоб будь-яка людина мала змогу в нормальному законному руслі встановити зарядний пристрій".
Печерський суд визнав, що нардеп мав не "приватний інтерес", а діяв як депутат.
Звернення до ДБР
За інформацією журналістів, у вересні 2019 року Куницький скаржився на дії прокурорів Генпрокуратури та слідчих Державної фіскальної служби, які розслідували ухилення від сплати податків групою компаній "Автоінтерпрайз" та помічником нардепа Дмитром Ніконовим.
- Наступного дня ДБР відкрило кримінальну справу проти податківців, які запідозрили "Автоентерпрайз" у фінансових махінаціях за статтею про протидію законній господарській діяльності.
- Куницький пояснив, що це звернення він направив після прохання колективу підприємства для "перевірки інформації щодо свавілля правоохоронців і регулювання ведення господарської діяльності".
- Нардеп наголосив, що "Автоентерпрайз" є за адресою, яка входить до мажоритарного округу, за яким він й обирався до парламенту.
Судом встановлено, що депутатське звернення... до ДБР було обумовлено необхідністю захисту інтересів виборців, здійснювалось в межах його повноважень як нардепа,
– мовиться у постанові суду.
Так, суд не побачив суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями.
Реакція Офісу генпрокурора
"Законом не передбачено оскарження прокуратурою рішень у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, зокрема, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", – пояснили у Офісі генпрокурора.
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