Лишение мандата и 2 года лишения свободы: ВАКС вынес окончательный приговор народной депутатке Марченко

Апелляционная палата ВАКС утвердила приговор к 2 годам лишения свободы для народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко. Решение суда вступило в законную силу, поэтому она лишится депутатского мандата.

Об этом сообщают Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine.

Нардепка проиграла апелляцию по приговору

В то же время суд смягчил наказание для помощницы народного депутата Анастасии Колесник. Вместо лишения свободы ей назначили штраф в размере 92,5 тысячи гривен.

Во время выступления с последним словом Марченко отказалась признать свою вину и настаивала на оправдании. Она заверила судей, что никоим образом не влияла на представителей власти с целью незаконной переправки мужчин через государственную границу.

В свою очередь, помощница народного депутата Колесник полностью признала вину и заявила, что искренне раскаялась и надеется на шанс исправиться. Она призвала суд смягчить приговор в связи с тем, что самостоятельно воспитывает двоих детей и беременна третьим.

Напомним, нардепку Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник обвиняют в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, они взяли взятки в размере 6 тысяч и 5,3 тысячи долларов, пообещав помочь двум мужчинам беспрепятственно выехать из Украины.

В марте суд первой инстанции ВАКС вынес одинаковый приговор депутату и ее бывшей помощнице. Обе получили по два года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.