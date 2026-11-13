Втрата мандата та ув'язнення: ВАКС ухвалив остаточний вирок нардепці Марченко

Про це пишуть Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine.

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Нардепка програла апеляцію щодо вироку

Водночас суд пом'якшив покарання для помічниці нардепки Анастасії Колеснік. Замість позбавлення волі їй призначили штраф у розмірі 92,5 тисячі гривень.

Під час виступу з останнім словом Марченко відмовилася визнати свою вину та наполягала на виправданні. Вона запевнила суддів, що жодним чином не впливала на представників влади з метою незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Натомість помічниця нардепки Колеснік повністю визнала провину й заявила, що щиро розкаялася та сподівається на шанс виправитися. Вона закликала суд пом'якшити вирок через те, що самостійно виховує двох дітей і вагітна третьою.

Нагадаємо, нардепку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік звинувачують у зловживанні впливом. За даними слідства, вони взяли хабарі на 6 тисяч і 5,3 тисячі доларів, пообіцявши сприяти двом чоловікам без перешкод виїхати з України.

У березні перша інстанція ВАКС ухвалила для депутатки та її експомічниці однаковий вирок. Обидві отримали по два роки ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.