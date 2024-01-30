Большинство коррупционных схем вокруг армии выявлены благодаря СБУ, – эксперт

Большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ, разоблачены благодаря работе Службы безопасности Украины.

Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, об этом свидетельствует и громкое дело об обнаруженных схемах по присвоению 1,5 миллиарда гривен на поставке боеприпасов.

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Эксперт подчеркивает, что к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны.

Среди фигурантов – скандально известный Александр Лиев. Также обыски прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура, и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева. Около 1,5 миллиарда бюджетных гривен они пытались украсть на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. Деньги должны были пойти на закупку снарядов, однако вместо этого были выведены на фиктивные фирмы. На совести разоблаченных СБУ дельцов – не просто украденные деньги, но и не полученные вовремя снаряды для ВСУ. Поэтому искоренение таких схем – вопрос национальной безопасности,

– акцентирует политолог.

Голобуцкий отмечает, что подобные аферы не только подрывают обороноспособность государства, но и бросают тень на Украину в глазах международных партнеров.

"Поэтому чрезвычайно важно, что СБУ системно выявляет эти схемы: именно служба разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Только за последнюю неделю подчиненные Малюка задержали фигурантов двух громких дел, связанных со злоупотреблениями при поставках в армию. На прошлой неделе аресты по другому делу прошли в Киеве и Львове", – пишет эксперт.

Все фигуранты получили подозрения, в том числе действующие чиновники Минобороны. За границу бежать никто не успел, а значит, утечек по делу не было. Думаю, что большинство участников схемы имеют все шансы получить максимальную санкцию, которая предусмотрена по их статье – 12 лет,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов.