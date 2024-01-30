Як пише політолог Олексій Голобуцький, про це свідчить і гучна справа про виявлені схеми з привласнення 1,5 мільярда гривень на постачанні боєприпасів.

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Експерт підкреслює, що до оборудки причетні колишні та чинні високопосадовці Міноборони.

Серед фігурантів – скандально відомий Олександр Лієв. Також обшуки пройшли і в нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура, і в керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва. Майже 1,5 мільярда бюджетних гривень вони намагались вкрасти на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ. Гроші мали піти на закупку снарядів, однак замість цього були виведені на фіктивні фірми. На совісті викритих СБУ ділків – не просто вкрадені гроші, але і не отримані вчасно снаряди для ЗСУ. Тому викорінення таких схем – питання національної безпеки,

– акцентує політолог.

Голобуцький наголошує, що подібні афери не тільки підривають обороноздатність держави, але і кидають тінь на Україну в очах міжнародних партнерів.

"Тому надзвичайно важливо, що СБУ системно виявляє ці схеми: саме служба викрила більшість незаконних оборудок, пов'язаних із поставками для ЗСУ. Тільки за останній тиждень підлеглі Малюка затримала фігурантів двох гучних справ, які пов'язані зі зловживаннями при поставках в армію. Минулого тижня арешти по іншій справі пройшли у Києві та Львові", – пише експерт.

Всі фігуранти отримали підозри, у тому числі чинні чиновники Міноборони. За кордон втекти ніхто не встиг, а значить, витоків по справі не було. Думаю, що більшість учасників схеми мають всі шанси отримати максимальну санкцію, яка передбачена по їх статті – 12 років,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів.