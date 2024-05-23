Севастопольские беркутовцы издевались над активистами Майдана во время оккупации: им вручили подозрения

Государственное бюро расследований сообщило подозрение севастопольским беркутовцам. Они в течение января – февраля 2014 года незаконно противодействовали мирным акциям протеста в Киеве, а впоследствии во время оккупации Крыма издевались над активистами Майдана.

Сообщение о подозрении получили четыре сотрудника севастопольского "Беркута", в частности, командир взвода.

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Беркутовец "хвастался" расстрелами активистов Майдана

ГБР установило, что предатели в 2013 – 2014 годах вместе со спецназовцами других подразделений "Беркута" незаконно противодействовали мирным акциям протеста в Киеве.

Экс-командир этого подразделения даже "хвастался" в СМИ, что расстреливал безоружных активистов Майдана. Следствие установило, что при его непосредственном участии было убито 3 протестующих,️ 15 людям нанесены тяжкие телесные повреждения,️ 60 – получили травмы средней тяжести, щ️е 126 – легкие телесные повреждения.

После побега Януковича беркутовцы украли оружие и отправились в Крым

"Подозреваемые в последние дни бывшего режима вместе со своими коллегами заступили охранять Администрацию Президента Украины и в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года дополнительно получили 40 автоматов Калашникова", – пишут в ГБР.

После побега Януковича и победы Революции Достоинства предатели с оружием вернулись в Севастополь. Там они присягнули на верность России и способствовали оккупации Крыма.

Одетые в украинскую форму и с присвоенным оружием они дежурили на блокпостах всех автодорог, которые вели с материковой части на полуостров,

– говорят следователи.

Экс-беркутовцы осматривали транспорт и проверяли документы у граждан, ехавших из Крыма и наоборот. Кроме этого, они не допускали на полуостров международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных. Это, собственно, и помогло России временно оккупировать территорию автономной республики.

Предатели издевались над украинцами за патриотические взгляды

Подозреваемые беркутовцы на одном из блокпостов в Крыму незаконно задержали активистов Майдана и представителей СМИ.

Они издевались за их патриотические взгляды, а впоследствии передали замученных российским военным. Пленных украинцев освободили через несколько дней только благодаря освещению ситуации в СМИ.

За содействие в захвате части суверенной Украины подозреваемым дали должности в оккупационных органах власти. Впоследствии они также получили российское гражданство.

Экс-беркутовцам инкриминируют государственную измену

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых беркутовцев меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением", – пишут в ГБР.

Недавно ГБР объявило подозрение главе ФСБ и 20 генералам по делу Майдана

ГБР удалось собрать доказательства подрывной деятельности российской ФСБ в Украине в 2013 – 2014 годах. По материалам дела подозрения объявили директору структуры Александру Бортникову, а также еще 20 генералам спецслужбы.

Следователи установили, что целью россиян было недопущение евроинтеграционных процессов в Украине, а также вступления страны в НАТО.

Как стало известно, ФСБ разработала план предупреждения протестных акций и создала сценарии их силового разгона украинских активистов. В частности, с этой целью в октябре 2013 года в Украину приезжал Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также известно, что позже бывший председатель СБУ пригласил в Киев группу из 20 сотрудников ФСБ, которые проводили инструктаж украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану.

Дело в отношении беркутовцев возбуждено по статьям 110, 111 и 262 Уголовного кодекса Украины. По указанным статьям им грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.