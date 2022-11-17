МИД России отреагировал на приговор по делу сбития "Боинга" рейса MH17

Российское министерство иностранных дел цинично прокомментировало приговор Гаагского трибунала по делу сбития "Боинга" рейса MH17. Говорят о "политическом заказе", и никак не готовы взять ответственность за свои преступления.

Пропагандистские СМИ продолжают зомбировать россиян и манипулировать фактами так, как им вздумается. При этом пытаются подвергать сомнению самые высокие из всех возможных инстанций. Кажется, что они готовы убедить своих людей во что бы то ни стало, чтобы те не узнали правды.

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Россияне отважились обвинить в лжи Гаагский суд. Впрочем, это ничего уже не изменит – мир услышал правду, которой ждал 8 лет – Россия спонсор терроризма, именно она ответственна за ужасную трагедию в небе над украинским Донбассом.

Впрочем, россияне и дальше отказываются признавать очевидную причастность к авиакатастрофе.

Что заявил МИД страны-агрессора

В ведомстве заявили, что "в основе дела лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России".

"Москва сожалеет, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия для политической конъюнктуры", – так помпезно и цинично отметили в министерстве России.

То есть в гибели 298 человек — россияне видят только политические мотивы.

Впрочем, такая низость характерна только для них. И ни один мировой суд, а тем более, суд Гааги не будет играть в политические игры.

Заметим! Международный уголовный суд (МКС), то есть Гаагский трибунал – это единственный судебный орган, который может преследовать чиновников на международном уровне.

К преступлениям МУС относятся преступление геноцида, преступления против человечества, военные преступления и агрессивные преступления.

Однако Россия считает себя достойной того, чтобы подвергнуть сомнению приговор высшего органа правосудия в Европе.

Также в России позорно жалуются, мол "все факты, которые они предоставили суду, по поводу того, что пуск мог быть осуществлен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были просто проигнорированы".

То есть они совершенно не понимают, как работает Гаагский трибунал. Считается, что 8 лет судьям было недостаточно, чтобы установить правду и виновных в ужасной трагедии.

Так что было бы хорошо, если бы кроме своей привычной пропаганды, россияне читали бы и официальные уставы и приговоры. Тогда они знали бы, что за время расследования международная следственная группа собрала беспрецедентную доказательную базу доказательств:

️ проанализировала более 5,5 миллиарда страниц информации;

️ изучила более 1,5 миллиона телефонных звонков в районе запуска ракеты и вдоль ее маршрута;

️ допросила в качестве свидетелей более 260 человек;

️ провела более 3 тысяч различных экспертных исследований;

В городе Павлоград Днепропетровской области проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК "БУК", результаты которого оказались решающими для экспертных выводов.

Дело МН17 в Гааге

Заметим также, что уголовное и техническое расследование дела МН17 вела специально созданная Joint Investigation Team – Совместная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов 5 стран:

Нидерландов – в крушении погибли больше всего их подданных;

Украины – над нами сбили самолет;

Малайзии – страны флага МН17;

Австралии и Бельгии – их граждане тоже погибли.

Правительства этих 5 стран договорились, что уголовное преследование виновных будут осуществлять Нидерланды.

Как сбили МН17 – выводы суда

Boeing 777 рейса МН17 был сбит ракетой "земля – воздух" из ЗРК "Бук", стоявшего на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады войск ПВО ВС РФ (место дислокации – под Курском).

13 июля, накануне катастрофы, ЗРК перевезли на оккупированную часть Донбасса из-за неподконтрольного Украине участка границы с РФ. Той же ночью этот "Бук" вернули обратно в Россию.

Суд над донецкими боевиками: что известно

Сегодня, 17 ноября, Гаагский суд признал трех российских боевиков: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, причастными к катастрофе MH17.

Их приговорили к пожизненному заключению. Впрочем, приговор боевикам был оглашен заочно, ведь они до сих пор на свободе.

Также их обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро.

Еще одного подозреваемого, россиянина Пулатова, оправдали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда важным, в то же время указал на важность привлечения к ответственности и заказчиков.

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Россия с самого начала отрицала всякую причастность к делу МН17. Именно Москва лоббировала расследование альтернативных версий – все они, так или иначе, сводились к обвинению в катастрофе Украины.