Суд в Нидерландах готовится вынести приговор по делу MH17 уже 17 ноября

В Нидерландах озвучили дату, когда суд вынесет приговор по поводу сбития MH17 в небе над Донбассом. Это произойдет 17 ноября.

Анонсировали, что вердикт, вероятно, будет озвучен во второй половине дня. Суд начал рассматривать дело 9 марта 2020, а завершил в июне этого года.

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Расследование дела: что установили

Международные расследования установили, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде роси, базирующейся под Курском. Перед этим его привезли в оккупированную часть Донбасса, а после сбития самолета вернули обратно в россию.

Прокуроры просили назначить пожизненное заключение для четырех обвиняемых:

бывший командующий пророссийскими боевиками, русский и фсб-шник игорь гиркин (псевдо стрелков),

трое его бывших подчиненных – два гражданина россии и один украинец. Речь идет о Сергее Дубинском, Леониде Харченко и Олеге Пулатове.

Обвинение считает, что их участие в сбитии боинга – доказано. Те, конечно, свою вину отвергают.

Авиакатастрофа рейса MH17: коротко

Малазийский самолет "Боинг-777" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

россияне сбили его над Донбассом 17 июля 2014 года.

Погибли все люди на борту – 298 человек. – все, кто был на борту. Большинство из них – граждане Нидерландов.

Детальнее – годовщина трагедии рейса MH17 на Донетчине: видео