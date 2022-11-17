В США прокомментировали первые приговоры по делу MH17

В США назвали "серьезным шагом" приговор суда в Гааге по делу MH17, однако отметили, что предстоит еще много работы, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что решение окружного суда Гааги является "важным моментом в усилиях по установлению справедливости для 298 человек", погибших 17 июля 2014 года.

Внимание Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в сбитии "Боинга" MH17

Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение о признании виновными трех членов российских формирований в восточной Украине за их роль в сбитии рейса MH17 Малайзийских авиалиний,

– говорится в заявлении.

В Госдепартаменте также отметили, что приговор – результат огромной работы Совместной следственной группы, в состав которой вошли органы правопорядка Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Виновные должны понести ответственность

В то же время в США подчеркнули, что нужно приложить еще немало усилий в этом направлении в дальнейшем.

Еще многое нужно сделать, чтобы выполнить требование Совета Безопасности ООН, определенное в резолюции 2166 о том, что "виновные должны быть привлечены к ответственности,

– отметили в США.

К теме На скамье подсудимых должны быть и заказчики, – Зеленский отреагировал на первые приговоры по MH17

Суд над донецкими боевиками: главное

Гаагский суд признал трех российских боевиков: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, причастными к катастрофе MH17. Их приговорили к пожизненному заключению.

Но обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат – 16 миллионов евро.

Еще одного подозреваемого, россиянина Пулатова, оправдали.

Больше об этом – Гаагский суд вынес приговор по делу о сбитии лайнера МН17: смотреть видео