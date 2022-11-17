У Держдепартаменті США наголосили, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у зусиллях зі встановлення справедливості для 298 людей", які загинули 17 липня 2014 року.
Увага Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті "Боїнга" MH17
Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній,
– йдеться у заяві.
У Держдепартаменті також зауважили, що вирок – це результат величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України.
Винні повинні понести відповідальність
Водночас у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку надалі.
Ще багато треба зробити, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності,
– наголосили у США.
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Суд над донецькими бойовиками: головне
- Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
- Їх засудили до довічного ув'язнення. Та зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат – 16 мільйонів євро.
- Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.
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