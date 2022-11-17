У Держдепартаменті США наголосили, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у зусиллях зі встановлення справедливості для 298 людей", які загинули 17 липня 2014 року.

Увага Суд визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у збитті "Боїнга" MH17

Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній,

– йдеться у заяві.

У Держдепартаменті також зауважили, що вирок – це результат величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України.

Винні повинні понести відповідальність

Водночас у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку надалі.

Ще багато треба зробити, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності,

– наголосили у США.

До теми На лаві підсудних мають бути й замовники, – Зеленський відреагував на перші вироки щодо MH17

Зверніть увагу! В Росії уже теж відреагували на перші вироки суду, там традиційно відкинули свою причетність та все ще намагаються поставити під сумніви висновки найвищого суду Європи. Кажуть про "політичне замовлення" та ігнорують докази комісії.

Суд над донецькими бойовиками: головне

Гаазький суд визнав трьох російських бойовиків: Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

Їх засудили до довічного ув'язнення. Та зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат – 16 мільйонів євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.

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