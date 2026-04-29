УП обнародовала стенограмму части "пленок Миндича": в записях якобы звучат Шефир и Умеров

Редакция "Украинской правды" сообщила, что получила часть так называемых "пленок Миндича" от источников в политических кругах. Журналист-расследователь Михаил Ткач озвучил часть расшифровки записей.

Об этом стало из видео, которое появилось на ютуб-канале "Украинской правды".

К теме Дело "Мидас" окружено большим количеством спекуляций: в НАБУ ответили, Доведут ли его до суда

Как УП получила "пленки Миндича"?

В начале видео Ткач заявил, что расшифровки отдельных разговоров, которые получила редакция, официально приобщены к процессуальным документам по делу об избрании меры пресечения для более чем десяти фигурантов дела "Мидас".

По словам журналиста, две недели назад НАБУ и САП через Офис генерального прокурора передали в Израиль часть материалов уголовного дела в рамках запроса на экстрадицию совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.

Поэтому количество лиц, к которым могли попасть материалы следствия, видно, стало настолько большим, что на днях отдельные фрагменты начали утекать в сеть,

– сказал Ткач.

Озвученные материалы содержат три части – на них, по словам журналиста, якобы зафиксированы разговоры между Тимуром Миндичем и бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также женщиной, по имени Наталья. В расшифровках собеседники общаются на русском языке.

О чем говорится в расшифровках, которые зачитал Ткач?

Первый разговор датирован 30 июня 2025 года. По словам Ткача, на записи Миндич и Шефир обсуждают подозрение бывшему министру национального единства Алексею Чернышеву и возможность внесения за него залога, а также детали уголовного дела.

Собеседники также, как отмечает журналист, обсуждают возможное перечисление части доходов народными депутатами.

(Предположительно – 24 Канал) Миндич (шепчет): 100 процентов, что он скрысил, 6 или 26, или... (Предположительно – 24 Канал) Шефир: первое — это нечестно. Если ты в команде, то ты... У меня Кисель и Сова. Если что-то где — сюда. Я сразу сказал: 50% сюда,

– озвучил расшифровку Ткач.

В разговоре также упоминаются руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его бывший заместитель Андрей Смирнов и заместитель руководителя ОП Олег Татаров.

Вторая расшифровка, по словам Ткача, отражает разговор Миндича с женщиной, по имени Наталья. Вероятно, они обсуждают строительство имений кооператива "Династия", связанное с Чернышовым, а также финансовые вопросы. Журналист отметил, что часть этого разговора уже обнародовали во время судебных заседаний.

Как отметил Михаил Ткач, Миндич может выражать беспокойство, что следствие может выйти на 4 дома, которые, по информации источников УП, могут принадлежать ему, Чернышеву, Ермаку и, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому.

Третий разговор, датированный 8 июля 2025 года, якобы состоялся между Миндичем и Рустемом Умеровым. По словам Ткача, сначала они обсуждают возможные кадровые изменения, в частности потенциальное назначение Умерова послом в США и кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.

Далее собеседники переходят к обсуждению компании Fire Point и ее финансирования.

(Вероятно – 24 Канал) Миндич: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну, как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну, нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем. (Вероятно – 24 Канал) Умеров: Ну, то есть ракет и так далее на 5 – 6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много,

– зачитал расшифровку Ткач.

В разговоре также говорится о возможной продаже доли компании иностранным инвесторам и вопросы закупок Министерства обороны.

(Предположительно – 24 Канал) Миндич: Хорошо, давай сейчас по-нашему. Ты ж сейчас уйдешь, у тебя там *** будет по всему. По жилетам у нас будет минус 7 миллионов. У меня. Ну я ж не один. То есть здесь Fire Point, его могут вот так и положить конкуренты. Сейчас перестать платить — и всё. Вы сейчас заберете товар. Да-да-да, давайте новую предоплату — и я буду в халепе,

– озвучил журналист.

По словам Ткача, Миндич якобы просит решить вопрос с поставкой бронежилетов.

(Предположительно – 24 Канал) Миндич: Скажи, если ты сейчас все это делаешь. Прошу тебя: не уйди. Ну, бронежилеты — это большие деньги. (Предположительно – 24 Канал) Умеров: Ну, бронежилеты, мы просто в финансах были. Честно, туда не дошел. (Предположительно – 24 Канал) Миндич: Просто пусть приёмку подпишут. Всё, ну это тебе один звонок. Просто скажи: "Я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю". (Предположительно – 24 Канал) Умеров: Интересно. (Предположительно – 24 Канал) Миндич: Ну, это одна твоя команда, и всё,

– прочитал фрагмент Ткач.

В расшифровках также упоминается "Маша". По словам Ткача, речь идет или о волонтерке Марии Берлинской, или о Марии Доценко – советнице гендиректора "Национального фонда инвестиций Украины".

(Предположительно – 24 Канал) Умеров: Что ещё мы должны обсудить? (Предположительно – 24 Канал) Миндич: Мы должны обсудить, что лучше бы ты остался на год здесь. Довел бы все, что ты тут делаешь, и *** остался здесь в ресурсе в таком. В команде. Если нет — ехать в Америку. (Предположительно – 24 Канал) Умеров: Можно будет там открыть этот хотя бы... Сделать спейс-центр там,

– завершается первая серия расшифровок.

Как отреагировали на "записи разговоров" в Умерова и Тимур Миндич?

В ответ на запрос УП пресс-служба Рустема Умерова заявила, что не комментирует "фрагменты текстов, подлинность которых ничем не подтверждена", а также не делает предположений относительно лиц или обстоятельств.

Тимур Миндич, в свою очередь, сообщил, что готов комментировать ситуацию только после допроса в НАБУ, а информацию о Fire Point назвал "попыткой дискредитировать лучшую в Украине компанию".

Что известно о деле "Мидас"?

10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о проведении масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в сфере энергетики. В рамках расследования правоохранители провели более 70 обысков. По данным следствия, организаторы схемы получали до 15% от стоимости контрактов "Энергоатома" в виде "откатов", которые платили контрагенты, навязанные участниками схемы.

В бюро отмечают, что средства "отмывали" через так называемые бэк-офисы в центре Киева. Помещение, по информации следствия, принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача. В общем, по оценкам правоохранителей, подозреваемые могли легализовать около 100 миллионов долларов.

В тот же день НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов с кодовыми именами, а впоследствии стало известно об их личностях. Среди ключевых фигурантов – бизнесмены Тимур Миндич ("Карлсон") и Александр Цукерман ("Шугармен"), которые покинули Украину накануне обысков. Позже их объявили в розыск и ввели санкции.

По словам руководителя группы детективов НАБУ Александра Абакумова, в рамках расследования фиксировали участие четырех министров разных периодов. Среди них – бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, у которого также проводили обыски.

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко внесла в парламент постановление об увольнении Галущенко и руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук. Уже 19 ноября Верховная Рада поддержала их отставки.

Параллельно произошли изменения в управлении "Энергоатома". В частности, экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил о выходе из наблюдательного совета компании. Впоследствии правительство объявило о перезапуске работы "Энергоатома", а первым шагом стал роспуск наблюдательного совета.

ВАКС избрал меры пресечения для ряда подозреваемых по делу. В частности, частной предпринимательнице Лесе Устименко назначили содержание под стражей с альтернативой залога в 25 миллионов гривен, которую впоследствии внесли. Игоря Миронюка, которого следствие называет экс-советником Галущенко, взяли под стражу с возможностью залога в 126 миллионов гривен, однако апелляцию он проиграл.

Также под стражу взяли исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Игоря Фурсенко с залогом в 95 миллионов гривен – апелляционный суд оставил решение без изменений. Исполнительному директору по физической защите Дмитрию Басову назначили арест с возможностью залога в 40 миллионов гривен, который был внесен.

Частной предпринимательнице Людмиле Зориной суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 12 миллионов гривен, которую также оплатили.

Отдельно в деле фигурирует бывший министр национального единства Алексей Чернышов ("Че Гевара"), которому назначили арест с возможностью залога в 51 миллион гривен. Эту сумму внесли, после чего он вышел из СИЗО.

1 декабря Тимуру Миндичу заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие считает его одним из руководителей схемы по получению и легализации средств в сфере энергетики. Правоохранители не исключают передачу дела в Интерпол для его задержания.