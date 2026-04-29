ВСК вызывает Умерова и Шефира после публикации "пленок Миндича"

Временная следственная комиссия Верховной Рады вызвала секретаря СНБО Рустема Умерова и экс-советника президента Сергея Шефира для дачи объяснений по делу "Мидас". Это произошло после публикации журналистами записей разговоров, где фигурируют оба чиновника.

Об этом заявил председатель комиссии, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Смотрите также Дело "Мидас" окружено большим количеством спекуляций: в НАБУ ответили, доведут ли его до суда

Что известно о причастности Умерова и Шефира к делу "Миндича"?

Временная следственная комиссия Верховной Рады назначила заседание на 13 мая, на которое вызвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Инициатором вызова выступил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, основанием стали новые записи разговоров, обнародованные журналистами, где оба чиновника упоминаются в контексте контактов с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Гончаренко заявил, что Шефир якобы посещал квартиру Миндича, где обсуждались вопросы, связанные с другими фигурантами дела, в частности вопросы финансового характера. В связи с этим его вызывают для предоставления официальных объяснений.

Отдельно депутат сообщил о вызове Рустема Умерова, обратив внимание на записи, где, по его словам, Миндич дает указания в период, когда тот занимал должность министра обороны. Накануне секретарь Совета нацбезопасности уже выступал в Верховной Раде, где прокомментировал ситуацию. Он заявил, что все объяснения относительно возможных контактов с Миндичем уже предоставлены правоохранительным органам.

В то же время Умеров отказался дополнительно отчитываться перед парламентом, подчеркнув, что не хочет политизировать эту тему.

Что было на этих пленках?

В расследовании журналиста Михаила Ткача обнародовали расшифровки разговоров, которые якобы были записаны в квартире бизнесмена Тимура Миндича в рамках дела "Мидас".

Первый разговор, датированный 30 июня 2025 года, касается обсуждения подозрения экс-министру Алексею Чернышеву и возможности внесения за него залога, а также деталей уголовного производства. Кроме того, собеседники поднимают тему финансовых потоков, в частности возможного перечисления части доходов народными депутатами. В записи звучат фразы о "50% сюда", что, по словам журналиста, может свидетельствовать о неформальных финансовых договоренностях внутри политической команды.

Во втором разговоре Миндич общается с женщиной по имени Наталья. Они обсуждают строительство имений кооператива "Династия", связанного с Чернышовым, а также финансовые вопросы. По данным Ткача, Миндич выражает беспокойство, что следствие может выйти на несколько объектов недвижимости, которые могут принадлежать влиятельным лицам.

Третий разговор, датированный 8 июля 2025 года, якобы состоялся между Миндичем и Рустемом Умеровым. Сначала они обсуждают кадровые вопросы, в частности возможное назначение Умерова послом в США и кандидатуру нового министра обороны. Впоследствии разговор переходит к бизнес-теме – финансирования компании Fire Point, которая связана с оборонными контрактами. В записях также говорится о закупках, большие суммы на уровне миллиардов и проблемы с финансированием.

Отдельное внимание уделено поставке бронежилетов: Миндич якобы просит повлиять на процесс приемки товара и решать вопросы через "один звонок". Также в разговорах упоминается лицо по имени "Маша", которая может быть связана с оборонной сферой или инвестиционными структурами.