В Словакии возобновили рассмотрение дела о передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб"

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка возобновил рассмотрение дела о передаче Украине военной техники предыдущим правительством страны в 2023 году. Чиновник считает, что предыдущее решение о прекращении производства по делу было принято преждевременно.

В Facebook Марош Жилинка отметил, что расследование обстоятельств оказания военной помощи Киеву необходимо возобновить. Соответствующее поручение уже направлено прокурору города Тренчин.

Что известно о деле

Дело касается решения тогдашних властей передать Силам обороны Украины 13 истребителей МиГ-29, а также зенитные ракетные комплексы "Куб", которые находились на вооружении Словакии.

Расследование в отношении этих поставок продолжается уже некоторое время. Следователь полиции прекратил уголовное производство 31 октября 2025 года, а 26 января 2026 года прокурор отклонил жалобу на это решение.

Впоследствии, в феврале, прокурор Братиславы Растислав Ремета заявлял, что переданные самолеты и комплексы ПВО были устаревшими, а их передача Украине не имела признаков уголовного правонарушения.

В сентябре Генеральная прокуратура Словакии сочла прекращение производства вполне законным. Нынешнее решение означает возвращение к выяснению обстоятельств, однако само по себе не свидетельствует об установлении уголовного правонарушения.

В то же время словацкий оборонный сектор продолжает сотрудничество с партнерами: предприятия страны наращивают мощности и вооружают Украину снарядами.