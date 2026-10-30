У Словаччині відновили розгляд справи про передачу Україні МіГ-29 та ЗРК "Куб"

У Facebook Марош Жилінка зазначив, що розслідування обставин надання військової допомоги Києву необхідно відновити. Відповідне доручення вже направили прокурору міста Тренчин.

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Що відомо про справу

Провадження стосується рішення тодішньої влади передати Силам оборони України 13 винищувачів МіГ-29, а також зенітні ракетні комплекси "Куб", які перебували на озброєнні Словаччини.

Розслідування щодо цих постачань триває вже певний час. Слідчий поліції припинив кримінальне провадження 31 жовтня 2025 року, а 26 січня 2026 року прокурор відхилив скаргу на це рішення.

Згодом, у лютому, прокурор Братислави Растислав Ремета заявляв, що передані літаки й комплекси ППО були застарілими, а їх передача Україні не мала ознак кримінального правопорушення.

У вересні генпрокуратура Словаччини вважала припинення провадження цілком законним. Теперішнє рішення означає повернення до з'ясування обставин, однак саме по собі не свідчить про встановлення кримінального правопорушення.

Водночас словацький оборонний сектор продовжує співпрацю з партнерами: підприємства країни нарощують потужності та озброюють Україну снарядами.