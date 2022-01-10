Дело о среднем пальце Лероса направили в суд

ГБР 10 января 2022 года направило в суд обвинительный акт против нардепа Гео Лероса. Он отметился тем, что показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.

Как пояснили в ГБР, нардеп обвиняется в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.

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Как уже сообщалось, 6 декабря 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование по Гео Леросу. Ранее нардепу сообщили о подозрении за:

грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады;

неисполнение решения суда, что вступило в законную силу.

Коротко о делах против Лероса

4 ноября Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому прямо с трибуны. Произошло это в конце выступления нардепа на пленарном заседании парламента. Перед этим нардеп сказал, что не боится президента и его правоохранительных органов.

Уже 11 ноября ему сообщили о подозрении по статье по поводу грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. 18 ноября Печерский районный суд избрал ему меру пресечения – личное обязательство на 2 месяца. Хотя прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Также нардеп, согласно решению, должен сдать свой загранпаспорт.

Сам Лерос заявил, что решение суда было для него неожиданным, а также уточнил, что средний палец показал не институту власти, а лично Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.

Какое наказание светит нардепу

Санкции статей предусматривают наказание в виде:

штрафа от 500 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500 – 68 000 гривен);

или лишение свободы сроком до 3 лет.

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