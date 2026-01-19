Миллионы за "отсутствие проблем": НАБУ расследует возможную коррупцию в СБУ во времена Баканова

НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам возможной коррупции в СБУ. Это произошло после публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна о системных взятках руководству ведомства.

Следователи продолжают работу. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ изданию ZN.UA, передает 24 Канал.

Что известно о деле?

Основанием для дела стали публичные заявления украинского бизнесмена Сергея Ваганяна, озвученные в интервью на ютуб-канале бывшего нардепа Борислава Березы. По словам Ваганяна, бывший глава СБУ Иван Баканов и руководитель Главного управления внутренней безопасности Андрей Наумов превратили санкции СНБО в "собственный бизнес-проект".

Бизнесмен утверждает, что платил миллионы долларов руководству СБУ за "отсутствие проблем" с контролирующими органами. Некоторые "вознаграждения" якобы передавались в виде ценной мебели, автомобилей и ювелирных украшений. Ваганян также заявил, что СБУ фактически руководил Наумов, тогда как Баканов был якобы "связным" между ним и президентом Зеленским.

Несмотря на кадровые изменения, Ваганян утверждает, что люди Наумова до сих пор имеют влияние в службе и других органах власти. Бизнесмен, который сейчас находится за границей, готов сотрудничать со следствием, предоставлять документы и другую информацию для расследования НАБУ и САП.

Обратите внимание! Дело квалифицировали по части 4 статьи 368 УК – получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или организованной группой, а также частью 4 статьи 369 – предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

Что известно о судьбе Наумова и Баканова?