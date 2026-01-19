Слідчі продовжують роботу. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ виданню ZN.UA, передає 24 Канал.

Дивіться також Юлію Тимошенко викрито на спробах підкупу нардепів, – "Схеми"

Що відомо про справу?

Підставою для справи стали публічні заяви українського бізнесмена Сергія Ваганяна, озвучені в інтерв'ю на ютуб-каналі колишнього нардепа Борислава Берези. За словами Ваганяна, колишній голова СБУ Іван Баканов та керівник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов перетворили санкції РНБО на "власний бізнес-проєкт".

Бізнесмен стверджує, що платив мільйони доларів керівництву СБУ за "відсутність проблем" з контролюючими органами. Деякі "винагороди" нібито передавалися у вигляді коштовних меблів, автомобілів і ювелірних прикрас. Ваганян також заявив, що СБУ фактично керував Наумов, тоді як Баканов був нібито "зв'язковим" між ним і президентом Зеленським.

Попри кадрові зміни, Ваганян стверджує, що люди Наумова досі мають вплив у службі та інших органах влади. Бізнесмен, який зараз перебуває за кордоном, готовий співпрацювати зі слідством, надавати документи та іншу інформацію для розслідування НАБУ та САП.

Зверніть увагу! Справу кваліфікували за частиною 4 статті 368 ККУ – отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, а також частиною 4 статті 369 – пропозиція чи надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Що відомо про долю Наумова та Баканова?