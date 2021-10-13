Дело о закупке вакцин во времена Степанова закрыли: нарушений не нашли

13 октября 2021 , 22:19
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Источник:

"Украинская правда"

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения во время закупки вакцин от коронавируса. Ее покупали еще во времена министра Максима Степанова.

О состоянии дела, которое начали в отношении должностных лиц Минздрава из-за вероятных нарушений при покупке вакцин от COVID-19, изданию в ответ на запрос сообщило НАБУ.

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Закрыли дело о нарушениях при закупке вакцин

17 мая 2021 года уголовное производство закрыли на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса,
 – говорилось в ответе.

Это означает, что правоохранители установили отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения.

В то же время никаких других деталей относительно дела и роли Степанова в нем в НАБУ не предоставили.

Детали дела по закупке Минздрава вакцины

  • В феврале 2021 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцин против COVID-19.
  • Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением Максимом Степановым, который в то время возглавлял ведомство. Министр якобы заблокировал соглашения "Медицинских закупок" о покупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и Sinovac.
  • Сам Степанов сказал, что это Sinovac требовала проводить закупку через посредника. Все обвинения тогда министр назвал безосновательными и абсурдными.
  • В то же время СМИ писали, что компания не продает вакцину частным учреждениям, а только – правительствам стран.
Автор: Наталія Пристанська