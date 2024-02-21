Дело Пашинского: прокуратура просит арест и залог в почти 300 миллионов гривен

Бывшему и.о. главы Офиса Президента 21 февраля избирают меру пресечения. Заседание проходит без журналистов, их не впустили.

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергею Пашинскому. Суд ведет трансляцию заседания.

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Содержание под стражей и залог

Сторона обвинения ходатайствовала о применении к Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но не дольше срока досудебного расследования. Кроме этого, просили о залоге в размере 99 075 в размере 299 миллионов 999 тысяч 100 гривен.

Что известно о деле Пашинского Следствие считает, что во время того, как он возглавлял Администрацию президента, Пашинский вместе с бизнесменом Сергеем Тищенко и рядом других лиц завладели нефтепродуктами – 97 000 тонн топлива. Убытки государству оценили в 967 млн гривен.

Кроме этого, в случае внесения залога прокуратура просит возложить на Пашинского дополнительные обязанности.

Прокуроры предоставили суду доказательства, в частности письмо гендиректора Гаврилова от 22 июля 2014 года на имя заместителя министра внутренних дел Сакало. В письме говорилось, что Минэнерго распорядилось, что государственное предприятие Гаврилова определено для принятия и хранения нефтепродуктов Курченко.

Прокуроры отметили, что это не соответствовало действительности. Министерство энергетики не предоставляло никаких распоряжений.

Также предоставили письмо Гаврилова от 2 сентября в адрес МВД, согласно которому ГП специализируется на содержании, эксплуатации и хранении светлых нефтепродуктов, а также о том, что хранение нефтепродуктов на Васильковской нефтебазе и Херсонской перевалке может привести к негативным последствиям. Это письмо использовали как основание для хранения продуктов.

Также прокуроры предоставили письмо Гаврилова прокурору Одесской области, в котором говорилось о хранении на территории Одесского НПЗ арестованных нефтепродуктов на необходимость проведения регламентных работ на оборудовании.

Около 13:50 в суде объявили перерыв. Он закончился в 14:14. Суд продолжается.

ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко