"Дело пиджаков": Саакашвили приговорили к 9 годам заключения

Бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы из-за так называемого "дела о пиджаках". Его признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Решение объявил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

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Суд объявил приговор Михеилу Саакашвили

12 марта стало известно, что суд в Грузии признал Михеила Саакашвили виновным в растрате бюджетных средств в большом размере. Следствие из-за неправомерного расхода более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года рассматривают уже почти 8 лет.

Михеил Саакашвили находится в тюрьме уже шесть лет. Ранее бывшему президенту Грузии объявили приговоры по другим делам – помилование убийц Сандро Гиргвлиани, избиение депутата Валери Гелашвили и незаконное пересечение границы.

Отметим! Относительно "дела пиджаков" Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Следовательно, срок заключения завершится 1 октября 2030 года.

Также судьи считают виновным в злоупотреблении служебными полномочиями эксначальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия. Он получил штраф в размере 300 тысяч лари.

К слову, Саакашвили и Джанашия ранее отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

Что известно о деле, по которому сейчас судят Саакашвили

Прокуратура утверждает, что Михеил Саакашвили использовал государственные средства для отдыха в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В частности, семь пиджаков, из-за чего дело получило такое название, и кашемировое спортивное пальто на сумму 28,6 тысячи долларов.

Однако по словам самого Саакашвили, эти обвинения "абсурдны", а правительство решило его обвинить, чтобы взорвать его имидж "борца с коррупцией". На следующий день после задержания в Грузии экс-президент объявил голодовку. В декабре 2023 Саакашвили отравили, тогда его состояние здоровья серьезно ухудшилось.