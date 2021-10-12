Дело Полякова: в машине с нардепом и Джамбулатовым был еще один человек

Правоохранители выяснили: незадолго до смерти Антон Поляков был не только с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. В компании присутствовал еще и третий человек.

Следствие уже установило личность третьего человека, однако пока его имя не сообщается. Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Трое ехали в автомобиле

По данным следствия, после ужина в ресторане, Поляков, Джамбулатов и третье лицо пересели в автомобиль. Уже после нардеп оказался в такси.

Установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ту ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую. Есть еще третье лицо, которое тоже находилось с ними в компании,

– заявил Шевченко.

Кроме того, спикер МВД подтвердил, что таксист, в автомобиле которого нашли тело Полякова, поменял свои показания. Как выяснили следователи, мужчина некоторое время преследовал автомобиль с нардепом и еще двумя людьми. По словам Шевченко, нардеп был "не случайным пассажиром" в такси.

Пока что никто из тех, с кем нардеп провел свой последний вечер, не получил подозрение, но версия о естественной смерти уже не приоритетная для правоохранителей. Следствие сейчас воссоздает полную картину последнего вечера Полякова перед смертью.

Смерть Антона Полякова: главное