Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, все конфликты влияют на рейтинги как "консолидатор сторонников Зеленского вокруг него".

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"На рейтинг это может повлиять и положительно. Другое дело, что это обострит негативное отношение противников к президенту, однако негативно – вряд ли сыграет", – заверил Фесенко.

Важно! Согласно президентскому рейтингу за декабрь, Зеленский опережает Порошенко на 8%.

Главная интрига 2022 года

Фесенко считает, что дело Порошенко не станет главной интригой 2022 года.

Главная интрига 2022 года – не Порошенко, а противостояние между Ахметовым и Зеленским, а также закон об олигархах,

– заявил политолог.

В то же время добавил, что дело Порошенко – надолго. Быстрых решений ожидать не стоит, потому что судебная и правоохранительная системы работают "очень медленно и не очень эффективно".

Фесенко о деле Порошенко и рейтингах: смотрите видео



Дело Порошенко: коротко