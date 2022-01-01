Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, усі конфлікти впливають на рейтинги як "консолідатор прихильників Зеленського навколо нього".

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"На рейтинг це може вплинути і позитивно. Інша річ, що це загострить негатичне ставлення противників до президента, однак негативно – навряд чи зіграє", – запевнив Фесенко.

Важливо! Згідно з президентським рейтингом за грудень, Зеленський випереджає Порошенка на 8%.

Головна інтрига 2022 року

Фесенко вважає, що справа Порошенка не стане головною інтигою 2022 року.

Головна інтрига 2022 року – не Порошенко, а протистояння між Ахметовим і Зеленським, а також закон про олігархів,

– заявив політолог.

Водночас додав, що справа Порошенка – надовго. Швидких рішень очікувати не варто, адже судова та правоохоронна система працює "дуже повільно і не дуже ефективно".

Фесенко про справу Порошенка та рейтинги: дивіться відео

Справа Порошенка: коротко