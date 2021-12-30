Про це Подоляк розповів в інтерв'ю. У радника Єрмака поцікавились, чому проти другого терміну Володимира Зеленського, згідно з результатами соцопитувань, виступили 64% українців.

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Подоляк пояснив причини падіння рейтингу глави держави

Подоляк наголосив, що розчарування главою держави у людей немає, такі результати дають "банальні формуючі контртехнології".

Ключове — держава старого типу чинить опір. А понад 90 відсотків медійного простору, що формує громадську думку, належить конкретним фінансово-промисловим групам. Яким зміни точно ні до чого. На жаль, цей простір зараз негативізований,

– сказав Подоляк.

Радник голови ОП назвав деякі соцдослідження "дивними"

Радник голови ОП зауважив, що масштабна інформаційна кампанія синхронізувалась з дивними соціальними дослідження. Вони, каже Подоляк, з'явились в великій кількості та майже водночас.

Якісне соціологічне дослідження повинно мати якісь тривалі часові проміжки – глибинні дослідження, аналіз, робота з соціальними групами. А у нас практично щотижня ключові соціологічні лабораторії країни вивалюють результати нібито найкрутіших досліджень громадської думки,

– пояснив свою думку Подоляк.

Радник очільника Офісу Президента вважає, що завдання негативної медійної кампанії – вкинути суспільство у стан хаосу. Оскільки, коли людина напружена – то вона набагато більше маніпулятивна.

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Останній президентський рейтинг у грудні (опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва):

Володимир Зеленський – 24% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме;

з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме; Петро Порошенко – 16%;

Юлія Тимошенко – 10%;

Юрій Бойко – 9%;

Дмитро Разумков – 9%;

Ігор Смешко – 6%;

Євген Мураєв – 6%;

Володимир Гройсман – 5%;

Сергій Притула – 5%;

Олег Ляшко – 2%;

Руслан Кошулинський – 2%;

Анатолій Гриценко – 2%;

Віталій Кличко – 1%.





Дивіться відео про підсумки пресмарафону президента Зеленського: