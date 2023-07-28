Дело в отношении обнаружившего российский паспорт у судьи журналиста "Схем" закрыли после огласки

Дело в отношении журналиста программы "Схемы" Георгия Шабаева о "вмешательстве в деятельность судьи", в котором обнаружили паспорт России, закрыли после огласки.

Ранее судья Донецкого окружного админсуда написала заявление журналисту в прокуратуру. Следователи же Нацполиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос журналиста по уголовному делу.

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Следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области после огласки 27 июля закрыли уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой – "в связи с отсутствием состава уголовного преступления,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

К слову, санкция статьи, обвиняемая журналистом, предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев.

Новость об открытии производства по журналисту "Схем", а впоследствии – и о вызове на допрос – опубликовал ряд СМИ и профильных изданий.