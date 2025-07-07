24 Канал передал возвращенные по делу Семочко средства на нужды Сил обороны Украины

Шесть лет борьбы – и наконец справедливость восстановлена. 24 Канал и журналисты Bihus.Info окончательно выиграли судебное дело у экс-заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Точку в деле поставил Киевский апелляционный суд. Судьи отменили предыдущие решения, которые обязывали журналистов опровергать расследование о Сергее Семочко, пишет 24 Канал. Деньги, которые вернули телеканалу по решению суда, мы направили на поддержку Сил обороны Украины.

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Это дело стало еще одним подтверждением, что мы готовы бороться за свободу слова в Украине. Спасибо всем, кто был рядом на протяжении этих шести лет: юристам, коллегам и зрителям.

Что известно о судебном процессе

В 2018 году журналисты Bihus.Info опубликовали материал о состоянии и связях тогдашнего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В сюжете говорилось о вмешательстве СБУ в закупки лекарств для диализа, имения семьи на миллионы долларов и двойное гражданство родственников. Выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" транслировал 24 Канал.

Вместо ответов на озвученные факты Семочко подал судебный иск. Экс-заместитель требовал опровержения информации, компенсацию морального вреда и судебных расходов. Уже в 2020 году суд первой инстанции обязал расследователей Bihus.Info и 24 Канал опровергнуть часть информации и заплатить деньги Семочко. Еще до того как решение вступило в законную силу, счета журналистов арестовали.

Далее нас ждал долгий и сложный путь. Мы подали апелляционную жалобу, а после ее отклонения – обратились в Верховный Суд. Здесь признали, что решения предыдущих инстанций приняты с нарушениями. Дело вернули на новое рассмотрение, подчеркнув, что суд должен объективно оценить все доказательства и учесть пределы критики в отношении публичных лиц.

Казалось, этого должно быть достаточно для справедливого решения, но в 2024 году ситуация повторилась. Голосеевский суд, проигнорировав позицию Верховного Суда, снова обязал журналистов опровергнуть опровергнутое и повторно выплатить заплаченное.

Точку в этой истории поставил Апелляционный суд Киева в 2025 году. Суд отменил абсурдные решения, признал нашу позицию правомерной, а требования Семочко – безосновательными. В окончательном решении подтверждена законность расследования: часть изложенных в материале фактов подтверждена доказательствами, остальные являются оценочными суждениями, которые защищает закон. Предыдущие судебные решения окончательно отменены.

Для многих украинцев фамилия Семочко стала обобщением коррупции и предательства. Так, как когда-то фамилия Титушко стала общим названием для наемных гопников и хулиганов. Вместе с командой Bihus.Info мы продолжали бороться за справедливость и победили,

– рассказал генеральный директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

Семочко был обязан вернуть телеканалу все средства, которые взыскали по предыдущим абсурдными решениями суда, а также расходы, связанные с юридическим сопровождением дела. Все средства в полном объеме мы направили на нужды украинской армии.

Сумма, что составляет несколько десятков тысяч гривен, конечно, не сравнится с миллионами, которые наша компания уже направила на поддержку Сил обороны. Но она очень символическая. Благодаря этому решению суда снова появилось внутреннее ощущение справедливости и уверенность в том, что добро таки побеждает зло,

– говорит Андрейко.

Дело выдержало полную юридическую проверку во всех трех судебных инстанциях, в частности в Верховном Суде. Суд отдельно подчеркнул: публичные лица должны быть готовы к критике, а право общества знать правду, ведь это неотъемлемая составляющая демократической страны.

Мы продолжаем нашу борьбу со злом, продолжаем делать разоблачительные материалы. Журналистские расследования – это важная часть такой борьбы! Наша многомиллионная аудитория доверяет нам – и это самая высокая награда за наш труд,

– подытожил Роман Андрейко.