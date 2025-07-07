Крапку у справі поставив Київський апеляційний суд. Судді скасували попередні рішення, які зобов’язували журналістів спростовувати розслідування про Сергія Семочка, пише 24 Канал. Гроші, які повернули телеканалу за рішенням суду, ми спрямували на підтримку Сил оборони України.

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Ця справа стала ще одним підтвердженням, що ми готові боротися за свободу слова в Україні. Дякуємо всім, хто був поруч упродовж цих шести років: юристам, колегам і глядачам.

Що відомо про судовий процес

У 2018 році журналісти Bihus.Info опублікували матеріал про статки й зв’язки тодішнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. У сюжеті йшлося про втручання СБУ у закупівлі ліків для діалізу, маєтки родини на мільйони доларів та подвійне громадянство родичів. Випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" транслював 24 Канал.

Замість відповідей на озвучені факти Семочко подав судовий позов. Ексзаступник вимагав спростування інформації, компенсацію моральної шкоди та судових витрат. Уже у 2020 році суд першої інстанції зобов’язав розслідувачів Bihus.Info та 24 Канал спростувати частину інформації й заплатити гроші Семочку. Ще до того як рішення набрало законну силу, рахунки журналістів арештували.

Далі на нас чекав довгий і складний шлях. Ми подали апеляційну скаргу, а після її відхилення – звернулися до Верховного Суду. Тут визнали, що рішення попередніх інстанцій ухвалені з порушеннями. Справу повернули на новий розгляд, наголосивши, що суд має об’єктивно оцінити всі докази й врахувати межі критики щодо публічних осіб.

Здавалося, цього мало б бути достатньо для справедливого рішення, але у 2024 році ситуація повторилася. Голосіївський суд, проігнорувавши позицію Верховного Суду, знову зобов’язав журналістів спростувати спростоване й повторно виплатити заплачене.

Крапку у цій історії поставив Апеляційний суд Києва у 2025 році. Суд скасував абсурдні рішення, визнав нашу позицію правомірною, а вимоги Семочка – безпідставними. В остаточному рішенні підтверджено законність розслідування: частина викладених у матеріалі фактів підтверджена доказами, решта є оціночними судженнями, які захищає закон. Попередні судові рішення остаточно скасовані.

Для багатьох українців прізвище Семочко стало узагальненням корупції і зради. Так, як колись прізвище Тітушко стало загальною назвою для найманих гопників і хуліганів. Разом із командою Bihus.Info ми продовжували боротися за справедливість і перемогли,

– розповів генеральний директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

Семочко був зобов’язаний повернути телеканалу всі кошти, які стягнули за попередніми абсурдними рішеннями суду, а також витрати, пов’язані з юридичним супроводом справи. Усі кошти в повному обсязі ми спрямували на потреби української армії.

Сума, що складає кілька десятків тисяч гривень, звісно, не зрівняється з мільйонами, які наша компанія вже спрямувала на підтримку Сил оборони. Але вона дуже символічна. Завдяки цьому рішенню суду знову зʼявилося внутрішнє відчуття справедливості та впевненість у тому, що добро таки перемагає зло,

– каже Андрейко.

Справа витримала повну юридичну перевірку в усіх трьох судових інстанціях, зокрема у Верховному Суді. Суд окремо підкреслив: публічні особи мають бути готові до критики, а право суспільства знати правду, адже це невід’ємна складова демократичної країни.

Ми продовжуємо нашу боротьбу зі злом, продовжуємо робити викривальні матеріали. Журналістські розслідування – це важлива частина такої боротьби! Наша багато мільйонна аудиторія довіряє нам – і це найвища нагорода за нашу працю,

– підсумовує Роман Андрейко.