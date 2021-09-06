Дело сбития MH17: Россия отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского

Россия отказала в допросе Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей по делу MH17. Обоих обвиняют в причастности к сбитию самолета.

Председательствующий судья Фредерик Стейнхаус проинформировал, что ни один из 4 обвиняемых на слушание 6 сентября не явился.

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Россия отказала в допросе Гиркина и Дубинского

Стейнхаус заявил, что суд изучит дополнительные материалы, предоставленные следственным судьей, в частности допросы свидетелей, заключения экспертов относительно ранее представленных аудиозаписей.

Судья также рассказал, что власть России отказала в допросе 3 обвиняемых – бывшего офицера ФСБ, так называемого экс-министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерала, а на время сбития самолета полковника ГРУ генштаба вооруженных сил России, главы "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского.

Украина сообщила, что не располагает информацией о местонахождении еще одного обвиняемого, гражданина Украины Леонида Харченко, который воевал на стороне оккупантов.

Именно эти 3 человека должны были свидетельствовать в отношении подполковника ГРУ Олега Пулатова. Он – единственный, у кого есть защитная группа, остальных судят заочно.

Судья отметил, что все обвиняемые все еще имеют право выступить в суде.

В то же время в России свой отказ объяснили тем, что их уголовно-процессуальный кодекс запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать свидетелем по тому же делу.

Дело МН17: основное

В июле 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили над Донбассом. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Выпустили ракету с оккупированной территории пророссийские боевики. В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 фигурантам дела – Сергей Дубинскому, Игорю Гиркину, Олег Пулатову, Леониду Харченко.

А в июне 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.

В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу MH17. Кроме того, стало известно, что финальное решение вынесут во второй половине 2022 года.



Трагедия МН17 / Инфографика 24 канала