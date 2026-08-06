Дело Сенниченко и срыв сделки по продаже Ocean Plaza: что сдерживает инвесторов от большой приватизации

Самым большим препятствием для инвесторов являются не экономические факторы, а непредсказуемость работы государственных институтов.

Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Дискуссии о рисках для покупателей больших государственных активов обострились после срыва приватизации киевского ТРЦ Ocean Plaza. Офис генпрокурора считает, что должностные лица Фонда госимущества, которые готовили актив к продаже, искусственно занизили его стоимость и планировали продать его заранее определенному покупателю.

И хотя в ФГИУ пояснили, что не имеют полномочий оценивать активы или формировать цену, а продажа на онлайн-аукционе через Prozorro технически исключает возможность реализации заранее определенному покупателю, у должностных лиц Фонда провели обыски, а продажа ТРЦ фактически была заблокирована.

На самом деле эта история не об одном торговом центре. И даже не о Фонде государственного имущества. Это история о том, что сегодня видит любой инвестор, который думает, стоит ли входить в Украину,

– отметил Клочок.

Он подчеркнул, что большие государственные активы все чаще становятся предметом громких уголовных дел и публичных заявлений правоохранительных органов, однако такие дела нередко годами остаются без окончательных судебных решений.

В качестве примера эксперт привел уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, которое длится уже несколько лет. Несмотря на заявления следствия о масштабных убытках для государства в период управления активами Объединенной горно-химической компании, суд до сих пор не поставил точку в этом деле. При этом финансовая отчетность предприятия свидетельствует, что в период руководства Сенниченко компания существенно увеличила чистую прибыль и объемы отчислений в государственный бюджет.

Клочок убежден, что именно такие истории формируют у потенциальных инвесторов ощущение нестабильности и сомнения относительно защищенности вложенных средств.

"Почему инвестор должен поверить, что через три или пять лет его проект не станет предметом очередного уголовного дела? Именно это сегодня является главным риском. Не налоги. Не бюрократия. Не курс валют. Правовая непредсказуемость", – подчеркнул Клочок.

По его мнению, Украина сможет успешно конкурировать за капитал инвесторов только при условии, что у них будет уверенность в стабильности правил игры и одинаковом применении закона независимо от политической конъюнктуры или статуса конкретного актива.