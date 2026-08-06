Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Дискусії про ризики для покупців великих державних активів загострилися після зриву приватизації київського ТРЦ Ocean Plaza. Офіс Генпрокурора вважає, що посадовці Фонду держмайна, які готували актив до продажу, штучно занизили його вартість та планували продати його заздалегідь визначеному покупцю.

І хоча у ФДМУ пояснили, що не мають повноважень оцінювати активи чи формувати ціну, а продаж на онлайн-аукціоні через Prozorro технічно унеможливлює реалізацію заздалегідь визначеному покупцю, у посадовців Фонду провели обшуки, а продаж ТРЦ фактично був заблокований.

Насправді це історія не про один торговельний центр. І навіть не про Фонд державного майна. Це історія про те, що сьогодні бачить будь-який інвестор, який думає, чи варто заходити в Україну,

– зазначив Клочок.

Він наголосив, що великі державні активи дедалі частіше стають предметом гучних кримінальних проваджень та публічних заяв правоохоронців, однак такі справи нерідко роками залишаються без остаточних судових рішень.

Як приклад експерт навів кримінальне провадження щодо колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, яке триває вже кілька років. Попри заяви слідства про масштабні збитки державі під час управління активами Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, суд досі не поставив крапку у справі. При цьому фінансова звітність підприємства свідчить, що в період керівництва Сенниченка компанія суттєво збільшила чистий прибуток і обсяги відрахувань до державного бюджету.

Клочок переконаний, що саме такі історії формують у потенційних інвесторів відчуття нестабільності та сумніви щодо захищеності вкладених коштів.

"Чому інвестор має повірити, що через три або п'ять років його проєкт не стане предметом чергового кримінального провадження? Саме це сьогодні є головним ризиком. Не податки. Не бюрократія. Не курс валют. Правова непередбачуваність", – наголосив Клочок.

На його думку, Україна зможе успішно конкурувати за капітал інвесторів лише за умови, що вони матимуть впевненість у стабільності правил гри та однаковому застосуванні закону незалежно від політичної кон'юнктури чи статусу конкретного активу.