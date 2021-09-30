Дело Шеремета: адвокат Антоненко подал 2 тома доказательств

Шевченковский райсуд Киева приобщил 2 тома доказательств к материалам судебного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Они поступили от адвоката Андрея Антоненко – фигуранта дела.

По словам адвоката Андрея Антоненко, один из томов доказательств является копией тома материалов органа досудебного расследования. Том был открыт для защиты Антоненко согласно статье об открытии материалов другой стороне.

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Прокурор попросил время до 18 октября

Адвокат Дмитрий Круговой заявил, что в другом томе доказательств, который защита Антоненко подал в суд, содержатся доказательства. Их и ряд других материалов получили на стадии судебного разбирательства.

Прокурор попросил предоставить достаточное время для того, чтобы ознакомиться с материалами. Говорится также и о тех документах, которые защитники обвиняемых подавали еще на прошлом заседании.

На прошлом заседании суд добавил ряд материалов в качестве доказательств стороны защиты. Их предоставили адвокаты всех 3 обвиняемых – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

В результате суд отложил рассмотрение дела на 18 октября 2021 года. Также говорилось и о датах 19, 20 и 21 октября.

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