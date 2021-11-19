Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Антоненко, Дугарь и Кузьменко

Шевченковский райсуд Киева продлил срок действия мер пресечения для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко. Кроме того, продлили срок действия обязательств для Яны Дугарь.

Судебное заседание состоялось под председательством судьи Оксаны Голуб. Срок действия меры пресечения будет действовать до 19 января 2022 года.

Заметьте Суд пересмотрел видео по "единственному доказательству причастности Кузьменко" к убийству Шеремета

Антоненко и Кузьменко будут находиться под ночным домашним арестом. Ограничения будут действовать ежедневно с 23:00 до 06:00.

Следующее судебное заседание запланировали на 6 декабря на 11:00.

Заявление Монастырского

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что выйти на заказчиков убийства Павла Шеремета смогут только после решения суда в отношении исполнителей.

Сейчас все это изучается, происходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда в отношении исполнителей,

– подчеркнул министр.

Монастырский сообщил: у министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права. Политик также отметил, что лично не знакомился с материалами дела.

Следствие в 2019 году объявило о подозрении Дугарь, Кузьменко и музыканту Антоненко.