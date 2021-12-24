Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко

Суд продлил меру пресечения Андрею Антоненко, который подозревается в деле об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. Однако электронный браслет решили снять.

Ночной домашний арест Андрею Антоненко был продлен до 24 февраля 2022 года. Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева. Также меры предосторожности продлили Яне Дугарь и Юлии Кузьменко.

Интересно, Аваков заявил, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь могли сотрудничать с СБУ по делу Шеремета.

С Антоненко сняли браслет

По словам адвоката Андрея Антоненко Дмитрия Круглового, суд сменил место отбывания ночного домашнего ареста. Причиной тому стал переезд Антоненко.

Ночной домашний арест продлили и для Юлии Кузьменко. Еще одна подозреваемая в деле – Яна Дугарь – осталась под личным обязательством.

Рассмотрение дела об убийстве Павла Шеремета суд перенес на 21 января 2022 года.

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