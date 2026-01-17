Залог как компромисс: суд объяснил решение по делу нардепа Шуфрича

Киевский апелляционный суд обнародовал обоснование решения о применении к народному депутату Нестору Шуфричу альтернативной меры пресечения. Речь идет о залоге в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Самого нардепа обвиняют в госизмене. А решение об изменении меры пресечения связано с перспективой дружественного урегулирования дела в Европейском суде по правам человека. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на текст постановления от 6 января.

Интересно Неординарная ситуация: Шуфрич из СИЗО хотел подать в Раду свой законопроект

Как суд объяснил свое решение?

Как объясняется в документе, коллегия судей не поддержала позицию суда первой инстанции, который настаивал, что только безальтернативное содержание под стражей способно гарантировать надлежащее процессуальное поведение обвиняемого, а также устранить риски укрытия от суда или давления на свидетелей.

Шуфрич находится в следственном изоляторе СБУ уже более двух лет, одновременно рассмотрение дела по существу фактически так и не стартовало. Суд обратил внимание, что сторона обвинения не приводит новых аргументов относительно рисков и не указывает на их усиление.

При таких условиях дальнейшее содержание под стражей без альтернативы не может считаться обоснованным и таким, что соответствует стандартам практики ЕСПЧ.

Стоит заметить! 4 декабря 2025 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Шуфрича, которая касается чрезмерной продолжительности его содержания под стражей.

Отметим, что в сентябре суд принял решение продлить меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, который представлял запрещенную партию ОПЗЖ, еще на два месяца. Именно это, очевидно, и стало причиной обращения Шуфрича в ЕСПЧ.

ЕСПЧ предложил сторонам предоставить свои замечания до 2 апреля 2026 года и отдельно обратил внимание на возможность рассмотрения дела в рамках процедуры дружественного урегулирования.

По мнению Киевского апелляционного суда, применение залога как альтернативной меры пресечения может способствовать такому урегулированию.

Это, свою очередь, способно обезопасить Украину от негативных последствий в случае удовлетворения жалобы ЕСПЧ, в частности выплаты компенсации и вреда для международного имиджа государства.

В то же время на последнем заседании суд продлил арест Нестора Шуфрича до 13 марта 2026 года с залогом более 33 миллионов гривен.

Чем известен Шуфрич и в чем его обвиняют?