Самого нардепа обвиняют в госизмене. А решение об изменении меры пресечения связано с перспективой дружественного урегулирования дела в Европейском суде по правам человека. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на текст постановления от 6 января.
Как суд объяснил свое решение?
Как объясняется в документе, коллегия судей не поддержала позицию суда первой инстанции, который настаивал, что только безальтернативное содержание под стражей способно гарантировать надлежащее процессуальное поведение обвиняемого, а также устранить риски укрытия от суда или давления на свидетелей.
Шуфрич находится в следственном изоляторе СБУ уже более двух лет, одновременно рассмотрение дела по существу фактически так и не стартовало. Суд обратил внимание, что сторона обвинения не приводит новых аргументов относительно рисков и не указывает на их усиление.
При таких условиях дальнейшее содержание под стражей без альтернативы не может считаться обоснованным и таким, что соответствует стандартам практики ЕСПЧ.
Стоит заметить! 4 декабря 2025 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Шуфрича, которая касается чрезмерной продолжительности его содержания под стражей.
Отметим, что в сентябре суд принял решение продлить меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, который представлял запрещенную партию ОПЗЖ, еще на два месяца. Именно это, очевидно, и стало причиной обращения Шуфрича в ЕСПЧ.
ЕСПЧ предложил сторонам предоставить свои замечания до 2 апреля 2026 года и отдельно обратил внимание на возможность рассмотрения дела в рамках процедуры дружественного урегулирования.
По мнению Киевского апелляционного суда, применение залога как альтернативной меры пресечения может способствовать такому урегулированию.
Это, свою очередь, способно обезопасить Украину от негативных последствий в случае удовлетворения жалобы ЕСПЧ, в частности выплаты компенсации и вреда для международного имиджа государства.
В то же время на последнем заседании суд продлил арест Нестора Шуфрича до 13 марта 2026 года с залогом более 33 миллионов гривен.
Чем известен Шуфрич и в чем его обвиняют?
Нестора Шуфрича обвиняют в государственной измене и финансировании Росгвардии. По версии следствия, депутат системно продвигал пророссийские нарративы, выполнял указания спецслужб страны-агрессора и действовал в ущерб государственной и информационной безопасности Украины.
Правоохранители утверждают, что Шуфрич также регулярно использовал медийные площадки для публичных заявлений в пользу страны-агрессора.
Отдельно отмечается, что в 2013 году Шуфрич приобрел объект недвижимости на территории Крыма, а после оккупации полуострова заключил соглашение с Росгвардией по охране имущества, чем фактически осуществлял финансовую поддержку вражеского силового формирования.