Борис Джонсон уверен, что Москва должна выдать фигурантов дела, которые известны под псевдонимами Александр Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов.
Обратите внимание Британия назвала имя третьего обвиняемого в отравлении Скрипалей
Лондон стремится к правосудию
По словам премьер-министра Великобритании, все подозреваемые должны предстать перед британским судом. В частности, это касается и третьего подозреваемого, имя которого объявили 21 сентября – Дениса Сергеева, он же Сергей Федотов.
Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед судом,
– заявил Джонсон.
Пока в Кремле никак не отреагировали на заявление британского премьер-министра.
Отравление Скрипалей: главное
- 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
- По данным британских следователей, к отравлению причастны сотрудники ГРУ России Александр Мишкин (псевдоним – Александр Петров) и Анатолий Чепига (псевдоним – Руслан Боришов).
- 21 сентября Bellingcat назвали имя третьего предполагаемого организатора отравления – Денис Сергеев.
- Отравили семью Скрипалей с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".