Борис Джонсон впевнений, що Москва повинна видати фігурантів справи, які відомі під псевдонімами Олександр Петров, Руслан Боширов та Сергій Федотов.

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Лондон прагне правосуддя

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, усі підозрювані мають постати перед британським судом. Зокрема, це стосується і третього підозрюваного, ім'я якого оголосили 21 вересня – Дениса Сергєєва, він же Сергій Федотов.

Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, що всі підозрювані повинні бути видані і постати перед судом,

– заявив Джонсон.

Поки що у Кремлі ніяк не відреагували на заяву британського прем'єр-міністра.

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