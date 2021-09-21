Борис Джонсон впевнений, що Москва повинна видати фігурантів справи, які відомі під псевдонімами Олександр Петров, Руслан Боширов та Сергій Федотов.

Зверніть увагу Британія назвала ім'я третього обвинуваченого в отруєнні Скрипалів

Лондон прагне правосуддя

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, усі підозрювані мають постати перед британським судом. Зокрема, це стосується і третього підозрюваного, ім'я якого оголосили 21 вересня – Дениса Сергєєва, він же Сергій Федотов.

Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, що всі підозрювані повинні бути видані і постати перед судом,
– заявив Джонсон.

Поки що у Кремлі ніяк не відреагували на заяву британського прем'єр-міністра.

Отруєння Скрипалів: головне

  • 4 березня 2018 році у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
  • За даними британських слідчих, до отруєння причетні співробітники ГРУ Росії Олександр Мішкін (псевдонім – Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (псевдонім – Руслан Боришов).
  • 21 вересня Bellingcat назвали ім'я третього ймовірного організатора отруєння – Денис Сергєєв.
  • Отруїли сім'ю Скрипалів за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".