Борис Джонсон впевнений, що Москва повинна видати фігурантів справи, які відомі під псевдонімами Олександр Петров, Руслан Боширов та Сергій Федотов.
Зверніть увагу Британія назвала ім'я третього обвинуваченого в отруєнні Скрипалів
Лондон прагне правосуддя
За словами прем'єр-міністра Великої Британії, усі підозрювані мають постати перед британським судом. Зокрема, це стосується і третього підозрюваного, ім'я якого оголосили 21 вересня – Дениса Сергєєва, він же Сергій Федотов.
Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, що всі підозрювані повинні бути видані і постати перед судом,
– заявив Джонсон.
Поки що у Кремлі ніяк не відреагували на заяву британського прем'єр-міністра.
Отруєння Скрипалів: головне
- 4 березня 2018 році у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
- За даними британських слідчих, до отруєння причетні співробітники ГРУ Росії Олександр Мішкін (псевдонім – Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (псевдонім – Руслан Боришов).
- 21 вересня Bellingcat назвали ім'я третього ймовірного організатора отруєння – Денис Сергєєв.
- Отруїли сім'ю Скрипалів за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".