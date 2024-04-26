Схема в несколько этапов и манипуляции с участниками АТО: что известно о деле Сольского

Схему с присвоением государственных земель на 291 миллион гривен, в организации которой подозревают министра агрополитики Николая Сольского, провернули в несколько этапов с использованием ветеранов АТО и манипуляций с документами для суда.

Преступная группа действовала в 2017 – 2021 годах. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) раскрыли, как "работали" преступники и какие роли выполняли участники схемы. Сольский, кстати, обвинения отрицает и заявляет, что подозрение ошибочно.

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Так, по данным следствия, в 2017 году Сольский, будучи владельцем ряда сельхозкомпаний, решил завладеть землей в пользу частного агрохолдинга. Речь об участках, которые находились в использовании двух госпредприятий в Сумской области: ГП "Надежда" и "Искра", за которыми еще в 1953 году было закреплено около 5800 гектаров земли.

Схема реализовывалась в несколько этапов в сговоре с председателем Госгеокадастра Украины и лицами, которые контролировали деятельность органов Госгеокадастра, так называемыми кураторами,

– отметили в НАБУ.

Этапы преступной схемы

Сначала фигуранты якобы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия – "Искра" и "Надежда" имели право постоянного пользования землей в Сумской области.

Из-за отсутствия документов должностные лица Госгеокадастра в Сумской области составили акт о самовольном занятии этих участков.

Впоследствии, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра, участки якобы передали заранее определенным участникам АТО под видом реализации их права на бесплатную приватизацию.

Условием получения участков в собственность было подписание договора об их передаче в аренду конкретной фирмы – ООО "Агрофирма "Доверие 2008", которая входит в агрохолдинг "Авис УкрАгро".



НАБУ показало, как действовала схема незаконного завладения землями / Инфографика НАБУ

Масштабы сделок

Как уточняет Центр противодействия коррупции , вероятно, в этом деле не обошлось без утечки информации. Следствие считает, что после того, как в октябре 2023 года детективы получили постановление об обыске, подозреваемые каким-то образом узнали об этом и начали принимать определенные меры.

Всего между 2017 и 2021 годами участники схемы незаконно завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектара. Их стоимость которых на момент совершения преступления превышала 291 миллион гривен.

Также дельцы пытались присвоить земли площадью 3282 гектара, оценены примерно в 190 миллионов гривен, и этим амбициозным планам помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и арестовали участки.



Какими будут роли участников схемы / Фото НАБУ

Участникам схемы вручили подозрения

Сейчас в деле 12 подозреваемых, среди которых:

министр аграрной политики Николай Сольский;

его заместитель – Маркиян Дмитрасевич;

бывший председатель Госгеокадастра Александр Колотилин;

директор ООО "Авис Украгро" Михаил Бугрименко;

двое кураторов Госгеокадастра;

должностные лица Госгеокадастра в Сумской области и другие.

Детали схемы завладения 2,5 тысячи гектаров земли: видео

Позиция Солского

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия свою вину отрицает. Он утверждает, что информация, которую сообщило НАБУ, касается 2017 – 2018 годов, когда он работал адвокатом и якобы не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь.

В то же время Сольский написал заявление об отставке. Документ датирован 25 апреля, то есть заявление написано уже после объявления Сольскому подозрения в коррупции.

Утром 26 апреля ВАКС избрал меру пресечения Сольскому – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

За министра Сольского уже внесли залог. Его размер составил более 75 миллионов гривен. Экс-министр аграрной политики вышел из СИЗО.